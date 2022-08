Arsenal FC: jugadores se agreden en entrenamiento

En una liga tan competitiva como la Premier League de Inglaterra, es usual que se conozca de algunas peleas entre jugadores de un mismo equipo durante los entrenamientos o los cotejos de la liga.

Esto debido a la presión constante que se tiene para conseguir buenos resultados o para obtener un lugar en la oncena titular.

A veces, estos factores se intensifican en los denominados equipos grandes, aquellos que tienen el deber de ganar la Premier League o por lo menos clasificar a un torneo europeo.

En esa oportunidad, el Arsenal FC no fue la excepción a la regla. Los ‘gunners’ apuntan para esta temporada volver a ganar un campeonato local luego de 19 años de sequía. Aunque esta misión parece causar algunas tensiones.

Entrenamiento caliente

El documental 'Arsenal All or Nothing', que sigue de cerca la convivencia del cuadro inglés, dio cuenta de un enfrentamiento que llegó hasta las manos entre los jugadores Alexandre Lacazette y Cedric Soares, durante un entrenamiento.

Las cámaras captaron el preciso momento cuando Lacazette derribó al juvenil Jack Henry-Francis después de sentirse frustrado por haber sido despojado de la posesión.

En eso, el central Cedric pareció decirle algo al francés por el juego brusco que impuso sobre el juvenil Henry-Francis. Esto no le gustó a Lacazette, quien agarró al defensor por la garganta, haciendo que el resto de sus compañeros intervengan para que la situación no llegue a mayores.

Este hecho se dio en la recta final de la temporada 2021/2022 cuando el Arsenal pugnaba por conseguir un boleto a la Champions League.

“Es normal en el fútbol si eres un jugador que quiere ganar", expresó Lacazette para las cámaras del documental.

Lacazette dejó el Arsenal y actualmente se encuentra en el Lyon de Francia.

¿Cómo el Arsenal en la Liga Premier?

En la presente temporada, el Arsenal FC es el líder absoluto de la Premier League 2022/2023 con nueve puntos en tres partidos disputados. En la próxima fecha (27 de agosto) los ‘gunners’ se enfrentarán ante el Aston Villa (13° con 3 puntos), en condición de local.

