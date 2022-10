AuronPlay confesó cómo se prepararía para la ‘Velada del Año 3’

En uno de sus tantas transmisiones en directo que tiene AuronPlay en su canal de Twitch surgió un tema que llamó la atención de muchos de sus seguidores. Resulta que con Luzu comenzaron a hablar de la ‘Velada del Año 3’.

AuronPlay confesó cómo sería su preparación para una pelea de box

Entre tanta conversación el español comentó cómo es que se prepararía para poder disputar su pelea: “Si me presentara a la velada y demás, tendría que dejar de hacer streams completamente y centrarme en eso. Si alguna vez lo hiciera, tendría que ser del método que hizo Lolito”.

Cabe recordar que en la última edición de dicho evento, el creador de contenido llamado ‘Lolito’ se presentó a pelear, pero se alejó mucho de sus redes sociales para prepararse de la mejor manera.

Por su parte, Luzu, quien también participó de la ‘Velada del Año 2’, apoyó lo dicho por su amigo AuronPlay: “Honestamente es la única forma en la que se debería hacer. A mi me costó lo que no sabe nadie, estar con el niño, los streams, los entrenos. Lo mejor y lo único que puedes hacer con eso es, efectivamente, decir: “Vale me voy a tomar tres meses para que mi vida pase de ser streamer a boxeador””.

Como todos saben, la ‘Velada del Año’ es un evento de boxeo que realizó el streamer Ibai Llanos. Su primera edición fue todo un éxito que decidió realizar la segunda parte este año. Este evento congregó a miles de personas para poder ver las peleas entre streamers.

Ibai Llanos le habría propuesto pelear a AuronPlay

Si bien es cierto, Ibai le habría ofrecido a AuronPlay ser un peleador de la tercera edición de la ‘Velada del Año’, el español le habría negado esa posibilidad, debido a que es una persona que no está muy relacionado a los deportes.