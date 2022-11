AuronPlay confirma que estará en The Wild Project, pero no confirmó fecha: "Algún día iré"

The Wild Project, el espacio que creó Jordi Wild y le dio el premio en los Esland 2021 a mejor podcast, ha tenido grandes invitados como Ibai Llanos y Xocas. Muchos de los seguidores del streamer esperan también tener en algún momento a AuronPlay como protagonista de la entrevista. Esto es lo que se sabe.

¿Qué dijo Jordi Wild sobre AuronPlay?

Anteriormente, Jordi Wild prometió a sus seguidores que AuronPlay estaría en una de las ediciones de The Wild Project, destacando que ya lo habían hablado en otra oportunidad: "Siempre estáis preguntándonos por AuronPlay en The Wild Project. Va a venir, ya os lo digo yo. Va a venir en persona. Lo hablamos el otro día, se va a venir para aquí y va a estar (…) Mi idea es que se haga en poco tiempo. No os puedo decir un día exacto, pero ya os lo confirmo yo de que AuronPlay va a estar aquí, en The Wild Project, y va a ser espectacular”.

¿Qué dijo AuronPlay de The Wild Project?

AuronPlay aprovechó una donación en su stream para responder sobre su presencia en The Wild Project. El streamer destacó que sí irá al podcast, sin embargo, no tenía idea de cuándo. Asimismo, destacó que el proyecto tiene para mucho tiempo más y que se lleva muy bien con Jordi Wild: “Algún día iré seguro, eso ya se lo dije a Jordi Wild. ¿Cuándo? No lo sé (…) Por suerte, a The Wild Project le queda mucha carrera por delante. Por lo que si no es el mes que viene, será el otro (…) Yo con Jordi Wild siempre me he llevado muy bien, es un tío con el que se habla muy fácil".