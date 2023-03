AuronPlay duda en realizar TortillaLand 3 en 2023: “No sé si la haré este año”

¿Volverá la Tortilla? El español AuronPlay se caracteriza por organizar series de Minecraft, en las que cuenta con la presencia de numerosos creadores de contenido. La tercera edición de TortillaLand es una de las más esperadas por los fanáticos, pero su realización en 2023 tambalea.

Dudas sobre TortillaLand

AuronPlay, organizador de la famosa serie TortillaLand, reveló que aún no sabe la fecha exacta para la realización de la tercera temporada.

“¿Habrá Tortilla? No lo sé, no sé si habrá Tortilla este año”, respondió el creador de contenido catalán a la pregunta de uno de sus seguidores. Esta noticia ha causado gran decepción para muchos fans del youtuber español.

Sin embargo, Auron aseguró que ostenta un plan B para amenizar la ausencia de TortillaLand 3. “Lo que sí, a mí me gustaría que, antes de que acabe al año, hacer Minecraft Extremo 2. Eso sí que me gustaría, porque es una serie rápida, de estas que no se hacen muy pesadas, divertidas, con drama, con cosas, y en dos semanas, adiós”, mencionó el streamer español en una de sus transmisiones en directo.

Tras las declaraciones del influencer catalán, miles de usuarios pidieron la realización de la serie TortillaLand 3. Este evento contó en su segunda edición con la presencia de streamers como Ibai Llanos, Biyin, IlloJuan, entre otros.

Final de Squid Craft Games 2

Los Squid Craft Games 2, evento organizado por los streamers AuronPlay, Rubius y Komanche, culminó el pasado domingo 5 de marzo. Esta edición sorprendió a muchos con el inesperado triunfo del creador de contenido estadounidense SapNap.

El integrante del crew ‘Dream Team’ se llevó a casa el premio de 100.000 euros otorgado por Twitch Rivals. A través de su canal de la plataforma morada, Auron transmitió el combate final entre Shadoune y SapNap.