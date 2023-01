AuronPlay opinó sobre el jurado de ESLAND: "Esto está perdido"

AuronPlay defendió su candidatura en los premios ESLAND y se declaró como uno de los favoritos para llevarse a casa el reconocimiento. Sin embargo, cambió de opinión tras conocer al panel de jueces. Según se conoció, el jurado estará conformado por 100 streamers españoles y latinos con mayor audiencia en el 2022. El catalán no dudo en expresarse tras conocer la noticia.

El creador de contenido cree que algunos de los jueces pueden perjudicarlo, por lo que da por perdido el galardón. Los resultados de las votaciones se revelarán el 29 de enero.

AuronPlay no luce confiado



AuronPlay se encontraba haciendo una transmisión en vivo mientras jugaba 'The Forest'. Sus seguidores querían saber su opinión respecto al anuncio del jurado de los premios ESLAND, que estará conformado por 100 streamers de Latinoamérica y España. La noticia no fue del agrado de Auron, quien ya dio por perdido el galardón a 'Streamer del año'.

"Madre mía lo del jurado. Ya valimos ver**. Esto está perdido ya. He visto la lista y la parte del 50% del jurado la tenemos perdidísima. Y no es por hacer drama, te lo digo yo: está perdidísima", declaró el creador de contenido.

"Hay un montón de gente ahí con la que no me llevo y prefiere mil veces a otro... Es raro, porque si miras a quienes han votado los jurados en sus streams ya tienes el resultado. ¿Y ahora van a cambiar su votación? No, van a votar exactamente lo mismo", argumentó Auron.

Los resultados de las votaciones se conocerán este 29 de enero en el Auditorio Nacional ubicado en Ciudad de México. El TheGrefg es el organizador del evento.