Auronplay sobre la actitud de Gerard Piqué: “Tiene la mente de un niño de 12 años”

La canción de Shakira con Bizarrap ha dado mucho que hablar en los últimos días. Luego de la tiradera a Gerard Piqué y su novia Clara Chía, se esperaba la respuesta del exfutbolista. Esta no tardó en llegar durante los directos de la Kings League y generó diversas reacciones, incluyendo la del streamer Auronplay.

Auronplay habla sobre la respuesta de Piqué a Shakira

Justo después del estreno del tema, Auronplay había mencionado que Piqué seguro usaría un reloj Casio y se aparecería en la Kings League con un Twingo para burlarse de las indirectas que le lanzó Shakira. No obstante, el streamer aclaró que no era tan difícil adivinar, pues muchos conocen la personalidad del defensa español.

“Piqué tiene una mente de 12 años. Estaba claro que iba a hacer eso. No tenía alternativa. Conocemos a Piqué y en algunas cosas es como un niño. ¿Qué va a hacer un niño? Ponerse un Casio en la mano e ir con un Twingo”, dijo durante su último directo.

Asimismo, mencionó que no entenía la necesidad de las personas para opinar sobre las relaciones de otras. “No entiendo por qué a la gente le importa tanto la vida de los demás. No lo entiendo (...) A mí como si Piqué mañana hace un comunicado y dice que ha empezado una relación sentimentan con un chimpancé. No me la puede sudar más”, aseguró.





Auronplay y su opinión sobre la Kings League

Asimismo, seguidores de Auron aprovecharon para preguntale su opinión sobre la Kings League. El streamer confesó no haber visto las jornadas y que le daba igual el éxito de Gerard Piqué, pero aseguró sentirse feliz por el éxito que han tenido sus compañeros involucrados.

“No veo mucho, la verdad. Pero me alegro de que el proyecto les vaya bien”, respondió. Aunque dijo ser seguidor de los Troncos FC, de su amigo Perxitaa, admitió que ver directos no es lo suyo. “No voy a estar seis horas de stream viendo lo que sea. No me veo ni yo mismo”, comentó.