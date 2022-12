Borussia Dortmund defiende a Gio Reyna tras fuertes declaraciones del DT de los EE.UU.

En Borussia Dortmund han redoblado esfuerzos para respaldar a su volante Giovanni Reyna, luego de que el entrenador de la Selección de los Estados Unidos, Gregg Berhalter, declarara que estuvo a punto de defenestrarlo del plantel que disputó el Mundial Qatar 2022 por falta de actitud.

El director deportivo del Borussia, Sebastián Kelh, mostró su molestia por las recientes declaraciones del seleccionador norteamericano, precisando que Gio Reyna siempre ha mostrado profesionalismo a pesar de sus múltiples lesiones.

“Nos ha sorprendido mucho el tipo de cobertura que Gio Reyna ha estado recibiendo en los últimos días. Después de pasar un momento realmente difícil con varias lesiones, tiene todo nuestro apoyo”, subrayó para el medio alemán Deutsche Presse Agentur.

"Conocemos al muchacho desde hace muchos años. Sabemos que es una persona sólida que ofrece un trabajo profesional y es una presencia valiosa en el vestuario. La noción de que esto ahora está en duda después de unos días en Qatar es incomprensible para nosotros”, señaló el directivo.

Le iban a pagar su boleto de regreso

Pero ¿qué fue lo que dijo Berhalter sobre Reyna? Durante la Cumbre sobre Liderazgo Moral del Instituto HOW en Nueva York, realizado el pasado martes, el entrenador Gregg Berhalter comentó que durante la participación de su plantel en el Mundial Qatar 2022 casi despidió a un jugador por su falta de compromiso. Aunque no dio el nombre, la prensa deportiva norteamericana refirió que se trataba del joven centrocampista de 20 años, Giovanni Reyna.

“Tenía un jugador que claramente no cumplía con las expectativas dentro y fuera del campo. Uno de los 26 jugadores, por lo que se destacó. Como personal, nos sentamos juntos durante horas deliberando qué íbamos a hacer con este jugador. Estábamos listos para reservar un boleto de avión a casa, así de extremo fue”, comentó.

Lee también: Mundial Qatar 2022: Marruecos regalará 13 mil boletos para la semifinal contra Francia

“Pedí perdón a mis compañeros”

Tras estas declaraciones, Giovanni Reyna, dio a conocer su verdad en un extenso comunicado en su cuenta oficial de Facebook. Ahí reconoció haber manifestado una actitud desganada y furiosa por el anuncio de su entrenador de no tomarlo en cuenta para la oncena titular de los Estados Unidos. "Justo antes de la Copa del Mundo, el entrenador Berhalter me dijo que mi papel en el torneo sería muy limitado. Estaba devastado (…) Me disculpé con mis compañeros de equipo y entrenador por esto y me dijeron que estaba perdonado”, acotó el futbolista.

Lee también: Mundial Qatar 2022: Ronaldinho se rinde ante Julián Álvarez

En total, Reyna solo jugó 52 minutos en total durante todo el torneo, en la que la selección de los Estados Unidos logró clasificar hasta los octavos de final del Mundial Qatar 2022.