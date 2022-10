Brian Fernández fue detenido por apedrear un autobús

Brian Fernández sigue acumulando más problemas extrafutbolísticos, luego de haber sido detenido en Santa Fe, tras ser denunciado por lanzar piedras a un autobús en Santa Fe. El jugador de tan solo 28 años, viajó a su ciudad natal para estar con su familia y recuperarse de su adicción a las drogas que lo llevó a ser despedido de su equipo Ferro Carril Oeste.

El futbolista fue detenido en Santa Fe

De acuerdo con el portal Aire de Santa Fe, el hecho se dio en la parada de la línea 5, en el barrio Yapeyú, donde el futbolista fue encontrado tirando piedras y fomentando el desorden.

La policía recibió un llamado de 911 y actuó ante el desorden en la vía pública y resistencia a la autoridad. Y es que Brian Fernández se mostró muy exaltado y hostil, lanzando golpes y empujando a los agentes.

Aunque intentaron calmarlo, el jugador no dejó de gritar y retorcerse. Cuando lo estaban trasladando a la Comisaría 18, Fernández empezó a golpearse contra el asiento hasta hacerse una herida en la boca. Por lo que fue llevado al hospital Mira y López para ser atendido.

Brian Fernández y su recaída en las drogas

Según la información policial, el diagnóstico que dieron en el hospital fue que tuvo un “brote alérgico a causa del consumo de estupefacientes”. Como es bien conocido, Brian Fernández tuvo varias recaídas en las drogas que afectaron su carrera como futbolista, ya que fue despedido del Deportivo Madryn y luego de estar en un centro de salud, fue fichado por Ferro.

Sin embargo, no duró más de un mes y fue desvinculado de la institución por mala conducta y faltar a los entrenamientos. “No se presentó a los entrenamientos de ayer ni de hoy, los dirigentes me dijeron que no va a volver”, afirmó Luciano Guiñazú, entrenador del conjunto porteño.