En los últimos días, se hizo de conocimiento público que la FIFA volvió a citar a una audiencia al jugador Byron Castillo con el fin de determinar si la selección ecuatoriana de fútbol habría incurrido en algún tipo de falsificación de documentos. Esto tras la denuncia efectuada por parte de la federación chilena, la cual insistía en que los ecuatorianos no deberían ser partícipes del Mundial Qatar 2022.

El secretario de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Jorge Yunge, se quejó públicamente al no poder recibir una respuesta por parte de la FIFA, luego que la Federación Chilena presentara una apelación semanas atrás.

“Estamos profundamente preocupados por las demoras en el procedimiento. Este es un caso en el que la resolución impacta en el torneo de la Copa del Mundo, que debe comenzar el 20 de noviembre, y, por tanto, esperaríamos respuestas y fallos rápidos, como ha sucedido en otros casos”, dijo fuertemente Yunge.

"La FIFA ha conminado a la FEF para que Byron (Castillo) esté en la audiencia el 15 de septiembre. Nosotros estamos trabajando una respuesta".



Ab. Andrés Holguín



📻Radio Sucre 700 AM

🌐 https://t.co/harS6lAHdy

📺Sucre TV Online - YouTube#LaMarcaDeportiva pic.twitter.com/ga3EgKmDxE — Radio Sucre 700 AM (@radio_sucre700) September 8, 2022

Por otro lado, Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, reveló que el futbolista no tiene la obligación de asistir a la audiencia que está programada para el 15 de septiembre. Asimismo, dio a entender que la decisión de no presentarse ya está tomada.



“No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos”, detalló Holguín.

Holguín dispara contra directivos chilenos

Además, el abogado aseguró que, a pesar de las insistencias por parte de los directivos chilenos para que su selección pueda clasificar por esta vía, es legalmente imposible, motivo por el cual ve innecesario que su cliente se haga presente en la audiencia pactada por la FIFA.

“No es noticia ni inconveniente, es muy probable que el jugador ni siquiera aparezca a declarar. Este partido se puede jugar por tres días seguidos, diez veces, y el resultado va a seguir siendo el mismo”, señaló el letrado.