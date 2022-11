Carlos Vela apoya a la Selección Mexicana en Qatar 2022 y responde a las críticas

Carlos Vela ha sido víctima de las críticas por haber rechazado nuevamente el llamado a la convocatoria de la selección para el Mundial Qatar 2022.

El delantero de LAFC está enfocado en ganar la primera MLS para su equipo el próximo 5 de noviembre, pero, a pesar de ese tema, decidió dar su descargo frente a la prensa tanto sobre su decisión de no jugar para el Tri, como de los dimes y diretes en los que se ha visto envuelto a raíz de la existencia de comentarios negativos fuera de las canchas.

Carlos Vela responde a las críticas

Carlos Vela tuvo una entrevista para TUDN, en el que dejó en claro que no hace caso a las críticas y considera que hablan de él porque sigue siendo importante para otro.

“Cuando la gente habla es porque algo estás haciendo bien o porque sigues importando, generando cosas, para bien o para mal, pero nada más ahí. Yo sé lo que quiero en mi vida y en mi carrera y me enfoco en eso, no voy pensando ‘hablan más de mí o hablan menos de mí’, muchas veces ni me entero o me entero porque me comenta alguien. No es algo que le dé vueltas o que siga pensando ‘qué va a pasar’”, explicó.

Además, el deportista mencionó que le dará paso a otra generación de futbolistas y no le teme a su retiro, pues lo hará cuando lo sienta necesario.

“El día que me canse del futbol o me aburra me retiraré y ahí acabaremos y no pasa nada, seguirá otro jugador, el club seguirá, el fútbol va a seguir, los fans, la prensa, se encontrarán a otro a quien molestar o de quien hablar y así es esto, es parte de la vida. No lo veo como algo personal, es parte de mi trabajo”, declaró para TUDN.

Carlos Vela muestra su apoyo a la Selección Mexicana

Aunque se encuentra en el ojo del tormenta por haber rechazado la oportunidad de participar en su tercer mundial, después de Rusia 2018 y Sudáfrica 2010, Vela envió todo su apoyo y confianza para la selección dirigida por Tata Martino.

“Disfrutarlo como cualquier mexicano, cualquier persona de otros países deseando lo mejor para México, apoyarlo lo más posible e intentar enviar buena vibras a los que les toque estar ahí, a los que les toque jugar y ojalá pongan a México en lo más alto, puedan llegar a ser campeones y eso vamos a estar haciendo, apoyando”, acotó.