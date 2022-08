Chelsea vs Leicester EN VIVO ONLINE por la Premier League

Chelsea vs Leicester se enfrentan este sábado 27 de agosto, desde las 09:00 a.m. (hora peruana) por la tercera fecha de la Premier League. Disfruta el partido EN VIVO ONLINE por Capital.

Después de caer 3-0 ante el Leeds, el Chelsea buscará llevarse los tres puntos ante Leicester. Sin embargo, será muy complicado. De los últimos siete partidos como local, los 'Blues' solo han ganado dos, y de los últimos tres partidos ante los 'Foxes', solo han visto la victoria en uno.

Pero, la historia no es distinta en Leicester. Tras la derrota ante Southampton, el equipo de Brendan Rodgers está en la obligación de ganar no solo para trepar en la tabla, sino también para no perder el trabajo. Sin embargo, parece que no será así, pues el DT nunca ganó en Stamford Bridge.

Chelsea vs Leicester: posibles alineaciones

Chelsea: Edouard Mendy; César Azpilicueta, Tiago Silva, Marc Cucurella; Reece James, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek, Ben Chilwell; Mason Mount, Kai Havertz y Raheem Sterling.

Leicester: Danny Ward; Thimothy Castagne, Daniel Amartey, Jonny Evans, James Justin; Wilfred Ndidi, Kiernan Dewsbury-Hall; Ayoze Perez, James Maddison, Harvey Barnes; y Jamie Vardy.

Chelsea vs Leicester: canales de TV y streaming

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus y Capital

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus