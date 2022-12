Chivas vs. Tigres EN VIVO por la Copa por México: a qué hora empieza y por dónde verlo

Las Chivas vs Tigres se enfrentarán hoy jueves 22 de diciembre con el fin de llegar de la mejor forma al Torneo Clausura 2023.

En la fecha pasada, el ‘Rebaño’ demostró que desea dar pelea y goleó por 4 a 0 al cuadro del Santos Laguna en el Estadio Jalisco. Mientras que en la primera fecha también ganó, pero esta vez por la mínima ante el equipo de Mazatlán.

Cabe destacar, que, para este encuentro, la gran figura del equipo de Chivas fue el peruano Santiago Ormeño quien anotó un triplete. El jugador fue muy aplaudido por la hinchada en el estadio y en redes sociales.

Por otro lado, Tigres tiene el objetivo de seguir por la senda del triunfo, ya que viene de ganar por 1 a 0 al Atlas en el Estadio Universitario. Sin embargo, no pudo ante Mazatlán y empataron sin goles.

¿Cuándo juegan Chivas vs. Tigres?

El partido entre Chivas vs Tigres será el jueves 22 de diciembre en el estadio Nemesio Díaz.

Horarios del Chivas vs Tigres

México: 9.00 p. m.

Costa Rica: 9.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Chile: 12.00 a. m.

Paraguay: 12.00 a. m.

Argentina: 12.00 a. m.

Uruguay: 12.00 a. m.

Brasil: 12.00 a. m.

España: 4.00 a. m.

¿Qué canal trasmitirá el Chivas vs Tigres?

Este encuentro lo podrás ver en los siguientes canales:

Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá: Sky HD, TUDN

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, TUDN USA

México: TUDN En Vivo, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere