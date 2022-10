‘Chofis’ López rompe su silencio y desenmascara a Chivas

Tras volver a la Liga MX luego de su exitoso paso por el SJ Earthquakes de la MLS, en donde fue elegido el mejor jugador del equipo, el mexicano decidió fichar por el Club Pachuca. Durante el pasado mercado de fichajes, se habló bastante sobre las trabas que le estaba poniendo Chivas a López para que el volante pueda llegar a ‘Los Tuzos’.

Su salida fue algo intempestiva, sin embargo, todo tenía una explicación. El actual jugador del Pachuca reveló que todo el proceso demoró porque su ex club quería obtener más dinero de su traspaso y en ningún momento pensó en él.

Fuertes declaraciones

Al finalizar su contrato con el SJ Earthquakes, ‘Chofis’ recibió una llamada de Chivas, la cual le pareció no tener sentido, debido a que ellos nunca lo quisieron.

“Mi llegado a Pachuca se complicó por cuestiones de contratos. Ellos querían ganar nada más, no pensaron en mí. Ellos querían ganar nada más, no pensaron en mí. Cuando terminó mi torneo en Estados Unidos, ellos me vuelven a buscar y me dijeron que querían que yo volviera a jugar a Chivas. Yo les dije ‘¿cómo me vas a querer si me dijiste que yo no volvería a jugar en Chivas?’, entonces no entiendo. Yo ya pensé más en mí”.

No obstante, el jugador de 28 años señaló que conversó con Jesús Martínez con el único fin de salir de buena manera del equipo que lo vio crecer y le abrió las puertas cuando recién empezaba su carrera futbolística.

Cabe resaltar que a pesar de que su salida de Chivas no se dio en los mejores términos, el club nunca le cerró las puertas, sin embargo, López aseguró que su comodidad es esencial y actualmente se siente muy bien en Pachuca, en donde sí disfruta de jugar no como le pasaba en la ciudad de Guadalajara.