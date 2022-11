Claudio Bravo reveló que no verá el Mundial Qatar 2022: “Prefiero ir al cine o a manejar bicicleta”

La selección chilena cayó por 1-0 ante Polonia en un amistoso internacional, como parte de su preparación para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Luego del encuentro, Claudio Bravo, capitán de la 'Roja', se animó a comentar sobre el partido y qué hará durante la época del mundial.

Claudio Bravo prefiere ir al cine que ver fútbol

El arquero de la selección chilena fue consultado sobre si vería el Mundial Qatar 2022. Ante esto, Claudio Bravo destacó que en sus vacaciones prefiere ir al cine que ver fútbol. “Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol. Te digo la verdad, no soy mucho de llegar a la casa a ver fútbol. Si me das a elegir entre el cine y el fútbol, prefiero irme al cine, o si me das a elegir entre el fútbol o la bicicleta, prefiero la bicicleta”, señaló el portero.

Asimismo, habló sobre la eliminación de la selección chilena de Qatar 2022, siendo esta la segunda vez consecutiva que no clasifica a la justa mundialista después de Rusia 2018. “Sí, hay nostalgia, pero qué vas a hacer. Ya fue. Ya tuvimos la posibilidad. Dimos vuelta la hoja hace rato. Hay que construir esto y tener un objetivo claro que es la próxima Copa del Mundo. Ya llegarán los resultados”, agregó.

Claudio Bravo habló del desempeño de Chile frente a Polonia

Por otro lado, el arquero chileno destacó que, a pesar de perder el encuentro por 1-0, le gustó la forma en que jugó su selección. “Yo prefiero ver a mi Selección jugando de esta manera, teniendo el balón, sometiendo al rival. No hay que quedarse con el resultado, hicimos cosas muy buenas. Ellos nos marcan, pero fue una acción aislada a balón parado. Hay que felicitar a todos los muchachos, porque no es fácil preparar un partido en una cancha que tampoco nos favoreció. La sensación es buena. Podemos competir”, finalizó.