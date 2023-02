Colombia vs Nigeria EN VIVO por la Revelation Cup Femenil 2023: horario y por dónde verlo por TV y streaming

¡Rueda la pelota! La selección de Colombia chocará este sábado 18 de febrero ante la selección de Nigeria por la fecha 2 de la Revelation Cup Femenil 2023. El torneo internacional de selecciones femeninas se realizará en el Estadio León hasta el martes 21 de febrero.

Colombia vs Nigeria por la Revelation Cup Femenil 2023: la previa

La selección cafetera viene de obtener un agridulce empate por 1-1 ante Costa Rica por la primera fecha de la Revelation Cup Femenil. Las colombianas se alistan para su participación en la Copa del Mundo Nueva Zelanda 2023, donde deberán enfrentar a Alemania, Corea del Sur y Marruecos en fase de grupos.

Por su parte, la escuadra nigeriana llega de caer por 0-1 ante México por la primera jornada del campeonato femenino. Las africanas también se preparan de cara al Mundial Nueva Zelanda 2023, donde comparten grupo con Canadá, Australia e Irlanda.

Posibles alineaciones: Colombia vs Nigeria por la Revelation Cup Femenil 2023

Colombia: L. Ramírez, D. Arias, J. Carabali, C. Arias, M. Vanegas, D. Montoya, L. Bedoya, L. Caicedo, M. Restrepo, C. Usme, M. Ramírez.

Nigeria: C. Nnadozie, A. Plumptre, O. Ohale, O. Demehin, N. Payne, F. Ordega, C. Ucheibe, R. Ajibade, C. Ihezuo, R. Imuran, I. Onumonu.

Horarios: Colombia vs Nigeria por la Revelation Cup Femenil 2023

México y Nicaragua: 01:00 p.m.

Ecuador, Perú y Colombia: 02:00 p.m.

Estados Unidos: 02:00 p.m. (EST)

Bolivia y Venezuela: 03:00 p.m.

Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile: 04:00 p.m.

España: 08:00 p.m.

Dónde ver: Colombia vs Nigeria por la Revelation Cup Femenil 2023

El partido se jugará este sábado 18 de febrero en el Estadio León, en Guanajuato (México). Será transmitido a través de la señal de TUDN y por la señal de streaming de Vix+.