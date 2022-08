No caben dudas que en el fútbol todo puede pasar y esta vez no será la excepción. Liechtenstein es un pequeño país que se ubica entre Austria y Suiza, cuenta con aproximadamente 38 mil habitantes y sólo tiene 8 equipos de fútbol, motivo por el cual no le permiten crear una liga profesional, pero tampoco, presentar equipos a la UEFA Champions League.

Sin embargo, el día de ayer el FC Vaduz hizo historia al clasificar por primera vez a una fase de grupos de un certamen europeo tras vencer al Rapid Viena.

En el año 2008, el Vaduz llegó a subir a la primera división suiza, pero actualmente se encuentran disputando la segunda y a pesar de haber conseguido un triunfo histórico internacionalmente, sólo han sumado dos puntos en cinco partidos en su liga.

📚 ¡OTRO ÍTEM PARA LOS LIBROS!



🤯 Tras el 1-1 de la ida, FC Vaduz venció 1-0 al Rapid Viena y jugará la Conference League



🇱🇮 Primer equipo de Liechtenstein en una Fase de Grupos de una competencia UEFA pic.twitter.com/2eM4c9GnfE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2022

Una lucha constante

Tras pelear por muchos años para ser parte de un certamen internacional, el equipo ‘Residente’ ha podido lograr su objetivo en su intento número 27. Además, ha conseguido su pase a la fase de grupos de la Conference League a lo grande, eliminando al Rapid de Viena, un equipo que suele clasificar a la Europa League o a la Champions League.

Todos se burlaban

Manuel Sutter, delantero del equipo centroeuropeo y uno de los protagonistas de esta historia aseguró que todos se burlaban de ellos cuando dijeron que su objetivo era clasificar a la fase de grupos.

"Cuando dijimos que queríamos jugar la fase de grupos, todo el mundo se reía", acotó el deportista.

Además, se encargaron de invitar al público al próximo partido que se llevará a cabo el domingo 28 de agosto.

"Tal vez hayamos animado a algunas personas gracias a esta entrada en la Conference League, y quizá puedan venir 20 o 30 espectadores más al próximo partido en casa el domingo", concluyó Sutter.