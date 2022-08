El hincha más fiel lo tiene el Sport Boys, y ese es Oso, el famoso perrito que se hizo viral por medio de las redes sociales, al ser levantado por los hinchas de la tribuna.

La linda mascota es todo un éxito, pues es el engreído de la gente del rico Callao y siempre está presente en todos los encuentros.

Conoce su historia

Ir al partido es encontrarse a Oso entre la multitud usando una gorra con los colores del equipo y los lentes de sol. Ya que no solo se ha vuelto increíblemente popular, sino, además, se ha convertido en el símbolo de la ‘Juventud Rosada’.

Hace un par de semanas, el programa ‘La Banda del Chino’, buscó al dueño del singular can para conocer más a fondo la historia de quien se robó el corazón de los hinchas y del resto de los peruanos, confirmando así que pertenece a una joven hincha del equipo.

"No lo quería llevar porque tenía miedo de que se pierda. La gente me animó y ahora ‘Oso’ me acompaña a todos los partidos”, acotó la seguidora.

Viral en Redes Sociales

Desde ese momento, Oso no se pierde ninguno de los partidos de su amado Sport Boys y cumple un rol muy importante en la hinchada, es la cábala que levantan cuando celebran cada gol.

Esos importantes momentos, han sido difundidos a través de la red social Tiktok y hasta el fecha tienen 2.3 millones de visualizaciones y más de 126 mil likes.

Algunos de los comentarios de los internautas son: “El perro: el que no cante le muerdo”, “El firulais está buscando al Gato Cuba” y “El perro llegando al barrio: amigos perrunos no me van a creer lo que hice hoy.