Copa por México: todo lo que debes saber del torneo

Con 10 equipos de los 18 clubes que conforman la Liga MX, se dio por iniciado la Copa por México 2022, una especie de campeonato relámpago previo al inicio al Torneo Clausura MX 2023.

El pasado lunes 12 de diciembre se jugó la primera fecha de este certamen entre Cruz Azul y Necaxa, con un empate a cero goles. Horas más tarde, Santos y Atlas también igualarían con el mismo marcador. Pero ¿qué es la Copa por México y cuál es el formato?

Todo sobre la Copa por México

La Copa por México es un torneo en el que participan los equipos más populares de dicho país y sirve como ensayo previo a lo que será el Torneo Clausura 2023.

El formato de este campeonato es de la siguiente manera:

Se conforman dos grupos de cinco clubes cada uno.

El que obtiene la mayor cantidad de puntos en cada grupo disputará la final del certamen.

En el Grupo A se encuentran:

América

Toluca

Pumas UNAM

Cruz Azul

Necaxa

En el Grupo B están los siguientes:

Chivas

Atlas

Tigres

Santos Laguna

Mazatlán

La primera fecha ya se disputó. En el Grupo B, Pumas y Toluca igualaron 1-1, mientras que Tigres empató 0-0 con Mazatlán.



La segunda fecha se jugará este jueves 15 con el cotejo entre América vs Necaxa y proseguirá el viernes 16 con Pumas vs Cruz Azul y Chivas vs Mazatlán.

La fase concluye el sábado 17 con el cotejo entre el Atlas vs Tigres.

Sedes y la final

Para este certamen fueron elegidos cuatro estadios: Nemesio Diez, Olímpico Universitario, Estadio Jalisco y Universitario de Volcán.

La gran final de la Copa por México 2022 se jugará el próximo viernes 30 de diciembre, a solo seis días antes del inicio del Clausura 2023. La sede para la final aún no está decidida.