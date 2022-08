Cristian Benavente fue captado en coqueteos con nueva conquista

El futbolista del Alianza Lima Cristian Benavente, la pasó de lo lindo en compañía de una simpática jovencita, el pasado sábado 20 de agosto en el concierto del cantante Sebastián Yatra ubicado en el Arena Perú.

Las imágenes en donde se le muestra besando cariñosamente a su nueva saliente, fueron difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’.

Pero lo que causó gran polémica es que el exjugador de las canteras del Real Madrid se sorprendió, no quiso responder y se puso saltón, ante la pregunta del reportero del mencionado espacio de espectáculos.

“No me grabes, no, no no, no, perdón, pero no, no porque después sale…. Te he dicho que no, de verdad”, acotó Benavente.