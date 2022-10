Cuti Romero sobre la Selección Mexicana: “Creo que nunca jugó un Mundial”

Tras los desafortunados comentarios de Dibu Martínez sobre la Selección Mexicana, otro jugador se suma a la polémica. Esta vez fue Cristian Romero, quien aseguró que el Tri nunca había jugado un mundial.

Cuti Romero cree que México nunca ha jugado un mundial

Después del partido entre Tottenham vs. Frankfurt por la Champions League, Cristian 'Cuti' Romero, fue preguntado sobre cómo veía a su rival de grupo en la Copa del Mundo. "(México) es un rival complicado, creo que nunca jugó un Mundial, pero seguramente el ambiente y cómo lo vive cada jugador debe ser una forma muy especial”, mencionó.

Al parecer, el defensa del Tottenham no estaba al tanto que México ya ha estado en más de 15 citas mundialistas. No obstante, aprovechó para elogiar a su compatriota, Gerardo Martino.

"Creo que tienen un gran entrenador, que hace jugar bien al equipo, pero más allá de eso pensamos en nosotros, en el grupo que tenemos, que estamos bien y que llegaremos de la mejor manera, es lo más importante para nosotros”, dijo Romero ante el medio TUDN.

“Creo que nunca jugó un Mundial”, ‘Cuti’ Romero al referirse de México. [@TUDNUSA] pic.twitter.com/7ApSXToHp2 — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) October 13, 2022

Las polémicas reacciones del Dibu Martínez

Aunque las palabras de Romero fueron tomadas como un error inocente, las tensiones aumentaron y la hinchada mexicana recordó la burla de Dibu Martínez al enterarse que México sería uno de sus rivales de grupo.

El guardameta argentino catalogó al Tri como un rival “fácil”, declaración que no agradó para nada a los jugadores mexicanos. De hecho, Raúl Jiménez salió al frente y le respondió con fiereza. “No pasa nada, ya lo conozco. Lo he visto y sé lo que hace (en los penales). A ver si algún día me toca aquí en Premier League patearle uno primero y para que vea que no es tan fácil”, declaró el delantero a Star Plus.

🇦🇷🇲🇽 Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton y habitual en la selección mexicana, le mandó un mensaje al Dibu Martínez



🎙️ Star+ pic.twitter.com/Qj6xEQYkiD — Diario Olé (@DiarioOle) October 8, 2022