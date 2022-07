Cristiano Ronaldo: jugadores del Bayern Munich comienzan a seguirlo en instagram

¿Bombazo inminente? No es secreto que Cristiano Ronaldo está buscando salir del Manchester United por sus malos resultados y no haber clasificado a la Champions League. Atlético de Madrid, Chelsea y Bayern Munich fueron algunos de los equipos que, según la prensa, estaban interesados por CR7; sin embargo, hasta el momento no hay ninguna oferta oficial pero sí hiótesis que están tomando fuerza en estos últimos días.

Algunos jugadores del Bayern Munich han comenzado a seguir a Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram y esto ha despertado mayor intriga sobre un posible fichaje, ya que esto suele pasar días antes que se haga oficial una contratación. Thomas Muller, Leroy Sané, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Ryan Gravenberch fueron los futbolistas bávaros que le dieron seguir a la red social del atacante de 37 años.

Bayern Munich perdió a uno de sus mejores jugadores tras la salida de Robert Lewandowski y estaría buscando a un goleador de sus caractéristicas para su reemplazo. Esto hace que la llegada de Cristiano Ronaldo al conjunto bávaro sea factible, aunque tendría que bajarse considerablemente el sueldo pues la política de gastos del conjunto alemán es bastante austera, sobre todo con jugadores con más de 30 años.



Bayern Munich es uno de los mejores equipos del mundo y siempre es uno de los candidatos para ganar la Champions League. Por otro lado, en la Bundesliga no tiene rival y ha ganado los últimos 10 campeonatos. Esto, sumado al proyecto deportivo, sería determinante para una posible llegada de Cristiano Ronaldo quien a pesar de haber ganado todo sigue con la intención de jugar en el máximo nivel y seguir brillando como uno de los mejores futbolistas del mundo.