Cuauhtémoc Blanco arremete contra la Selección Mexicana: “Falta que se pongan los pantalones”

Cuauhtémoc Blanco, leyenda del fútbol mexicano, fue abordado por la prensa el fin de hablar sobre el presente del Club América y en ese momento, el deportista elogió su participación en el Apertura 2022, pero, no se mostró igual de entusiasmado cuando le tocaron el tema relacionado a la Selección Mexicana.

Cuauhtémoc aplaude al Club América

Tras haber estado en un programa de activación física, el ex futbolista declaró ante los medios de comunicación que el buen desempeño del conjunto azulcrema se debe a la ausencia de “estrellitas”.

“En el América todos corren, esa es la clave del éxito, si no corres no puedes jugar, acá no hay estrellitas. Hoy por hoy todos corren, los delanteros del América aprendieron a atacar y a defender. Me da mucho gusto porque el Tano se lo merece, los jugadores se lo merecen, Emilio Azcárraga se lo merece. Ojalá y se les dé, tienen una gran oportunidad, pero que no se confíen porque Toluca es un viejo lobo de mar”, sostuvo.

Cuauhtémoc critica a la Selección Mexicana

El gobernador de Morelos se mostró muy sincero al comentar sobre el presente de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022. De acuerdo con Blanco, no hay figuras que actúen como líderes en el vestuario que necesitaban “ponerse los pantalones”.

“No tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son, yo tampoco veo bien a la selección, pero tengo fe que se pongan las pilas, porque hay la calidad, pero ahora hay que unirnos, ellos mismos se tienen que unir, junto con él entrenador para sacar esto adelante, porque los últimos partidos sí es de tristeza ver a la Selección Mexicana. Hay calidad, pero falta que se pongan los pantalones”, declaró para los medios.

“Que los seleccionados no se enojen, hay que decir la verdad, no está jugando bien la selección, ellos tienen que recapacitar. Ahorita no hay líderes en el equipo, ojalá salgan dos o tres ahorita, que se junten y que realmente hagan una buena convivencia”, añadió.





🗣️ Cuauhtémoc Blanco sobre el jugador mexicano en #Qatar2022



"Llámese Argentina o el que sea... Somos 11 contra 11 y de a como nos toque" 🇲🇽💪🏼 pic.twitter.com/E57bjtzSBG — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 19, 2022