Darwin Núñez es advertido por los pesos pesados del Liverpool

El Liverpool no inició de la mejor manera su camino en la Premier League. El equipo dirigido por Jurgen Klopp empató sus dos primeros encuentros y dejó cuatro puntos de seis. Sin embargo, las malas noticias no quedaron ahí: el jugador Darwin Núñez fue expulsado y se perderá el siguiente partido contra el Manchester United.

Referentes del Liverpool opinaron sobre Darwin Núñez

El futbolista uruguayo recibió una tarjeta roja tras meterle un cabezazo a un futbolista del Crystal Palace. El gesto fue bastante criticado por parte de algunos referentes del equipo del Liverpool, como Virgil van Dijk: “debe aprender a controlarse, será una lección para él”. Por su parte, el segundo capitán del equipo, James Milner también opinó sobre Darwin Núñez: “depende del vestuario rodearlo y recuperarlo, pero ahora estoy decepcionado de él”.

Finalmente, la persona más importante del vestuario, Jurgen Klopp, también opinó sobre lo que hizo su delantero: "Por supuesto que es roja. Lo provocan todo el rato, pero esa no es forma de comportarse. Darwin ya sabe que esa no es la reacción que tiene que tener. Los centrales le harán eso, pero esa no es la reacción".

Darwin Núñez pide disculpas

Horas después, el futbolista uruguayo pidió disculpas por la situación. A través de su cuenta de Twitter, indicó que no volverá a cometer el mismo error y perjudicar a su equipo. "Soy consciente de la fea actitud que tuve. Estoy para aprender de mis errores y no volverá a pasar más", afirmó el atacante.

El próximo juego de Liverpool

Como se mencionó anteriormente, el siguiente encuentro del Liverpool será en condición de visita contra su clásico rival el Manchester United. Ambos equipos están urgidos de puntos, por su parte, el equipo de Cristiano Ronaldo viene de perder dos veces consecutivas mientras que el cuadro ‘Red’ empató sus dos partidos y si es que no le quiere perder pisada al Manchester City tendrá que ganar este partido.

