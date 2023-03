Davoo sobre la participación de Boca Juniors en Copa Libertadores: “Si quedo afuera con Alianza Lima, me desasocio”

¡No quiere a los íntimos! Alianza Lima será uno de los representantes peruanos en la edición 2023 de la Copa Libertadores de América. Ante esto, el streamer argentino Davoo Xeneize, hincha confeso del club argentino Boca Juniors, se refirió a la posibilidad de que su equipo sea eliminado por la escuadra blanquiazul.

Vergüenza por Alianza

Davoo Xeneize fue consultado sobre la posibilidad de compartir serie y quedar eliminado por un equipo de Perú. La respuesta de Davito dejó sorprendidos a miles de sus seguidores peruanos. “Me desasocio del Club Atlético Boca Juniors y nunca más veo fútbol”, mencionó el fanático del club donde milita el peruano Luis Advíncula.

Las declaraciones del streamer causaron gran polémica en su chat de Twitch, recibiendo el reclamo de uno de sus seguidores aliancistas. “¿Y bueno que quieres que haga con Perú? Es un país que me cae muy bien, pero si yo me quedo afuera de la Copa Libertadores por Alianza Lima me desasocio, me daría vergüenza ajena”, respondió Davoo.

La Copa Libertadores 2023 contará con tres representantes peruanos durante la ronda de grupos: Alianza Lima, FBC Melgar y Sporting Cristal. El club blanquiazul ocupará el bombo 3 en el sorteo de la primera ronda, por lo que existe la posibilidad de que comparta sector con Boca Juniors, que integrará el Bombo 1.

Opinión sobre clubes peruanos en la Libertadores

El influencer argentino no se quedó callado y se refirió al bajo rendimiento de los clubes peruanos en Copa Libertadores. “Así como uno le dice a River Plate que se fue a la ‘B’, alguien del Madrid puede venir y decirnos que se quedó afuera de la Copa Libertadores por un equipo peruano, no hay remedio a eso. Los equipos peruanos en fase de grupos tienen un rendimiento tristísimo”, señaló el hincha de Boca.