Diego Lainez sobre su desempeño con la Selección Mexicana: “No se me puede recriminar nada”

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial Qatar 2022 y una de las grandes dudas sigue siendo la convocatoria de Diego Lainez. El joven futbolista seguirá expectante hasta que se anuncie la lista con los 26 futbolistas para disputar la Copa del Mundo.

Tras quedar fuera en la convocatoria de la Selección Mexicana a pocos días del anuncio de la lista oficial, el jugador del Sporting Braga tuvo una entrevista con TUDN en la que habló sobre su desempeño con el 'Tri' y el papel que puede hacer en Qatar.

Diego Lainez ilusionado por el Mundial de Qatar 2022

Diego Lainez aseguró que no se le podía recriminar su desempeño en la selección y que ha trabajado mucho para ser considerado. Cabe recordar que Gerardo Martino anunciará la lista oficial de convocados para Qatar 2022 el próximo lunes 14 de noviembre.

"No se me puede recriminar nada, cuando lo que he hecho lo he hecho bien, con goles, asistencias. Cada vez que se me dé la oportunidad voy a seguir por ese camino”, comentó el jugador de 22 años.

Lainez contó que se estuvo preparando todos estos años para lograr ir a su primer mundial. "Es una ilusión para mí. Es algo por lo que he trabajado, no nomas estos cuatro años sino más tiempo y estar en un Mundial para mí va a ser algo especial. Significa mucho, es una responsabilidad porque uno nunca quiere fallarle a nadie, ni a las personas que quieren”, respondió.

Deigo Lainez y su opinión sobre el papel de la Selección Mexicana

Diego Lainez comentó con Gibrán Araige de TUDN que México tiene un grupo muy parejo con Argentina, Arabia Saudita y Polonia; y que tiene muchas posibilidades de hacer una gran campaña.

"Yo creo que tenemos buenas posibilidades de avanzar por nuestros objetivos. Es un grupo muy parejo, puede haber una sorpresa para cualquiera, en un Mundial puede pasar para todos", declaró el mediocampista.