Dónde ver los partidos de hoy, domingo 4 de setiembre: canales de TV y streaming

Este domingo 5 de setiembre estará cargado de partidos por todas las ligas del mundo. En el ámbito nacional, el encuentro más importante es el clásico del fútbol peruano: Alianza Lima vs Universitario de Deportes. El cuadro merengue irá al Estadio Matute en busca de los 3 puntos para cobrarse no solo la revancha del último encuentro que tuvieron en el Monumental donde cayeron 4-1, sino que con la victoria buscan alcanzar a los ‘íntimos’ que se encuentran cuartos en la tabla con 17 puntos. Universitario viene de ganar 2-1 al Ayacucho, en tanto los blanquiazules empataron 1-1 en casa con el UTC de Cajamarca.

En el plano internacional, el equipo de nuestros compatriotas Christian Cueva y Alex Valera (Al-Fateh) se verá las caras con el Al- Hilal Saudi de André Carrillo. Asimismo, por la MLS, jugarán los equipos de Alexander Callens (New York City FC), y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders). Mientras que, por la Eredivisie, jugará el FC Emmen de Manuel Araujo. Y por la Liga Argentina, el Boca Juniors donde militan Carlos Zambrano y Luis Advíncula, jugará ante Colón.

Partidos de hoy, domingo 4 de septiembre

La Liga - Perú

Alianza Lima vs Universitario de Deportes

Hora: 3:30 p.m.

Canales de TV y streaming: Gol Perú

AD Cantolao vs Universidad Técnica de Cajamarca

Hora: 11:00 p.m.

Canales de TV y streaming: Gol Perú

Premier League

Brighton & Hove Albion vs Leicester City



Hora: 8:00 a.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Manchester United vs Arsenal

Hora: 10:30 a.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

LaLiga- España

Athletic Club vs Espanyol

Hora: 9:15 a.m.

Canales de TV y streaming: DirecTV

Villarreal vs Elche CF

Hora: 9:15 a.m.

Canales de TV y streaming: DirecTV, ESPN 3

Valencia vs Getafe

Hora: 2:00 p.m.

Canales de TV y streaming: ESPN

Bundesliga- Alemania

FC Augsburg vs Hertha BSC

Hora: 8:30 a.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Borussia M'gladbach vs FSV Mainz 05

Hora: 10:30 a.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Serie A



Cremonese vs Sassuolo

Hora: 5:30 a.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Udinese vs Roma

Hora: 1:45 p.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Ligue 1

Montpellier vs Lille OSC

Hora: 6:00 a.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

OGC Nice - AS Monaco

Hora: 1:45 p.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Eredivisie

FC Emmen vs AZ Alkmaar

Hora: 7:30 a.m.

Liga Profesional Saudí

Al-Fateh vs Al- Hilal Saudi

Hora: 10:35 a.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Liga Profesional Argentina

Colón vs Boca Juniors

Hora: 4:00 p.m.

Canales de TV y streaming: TyC Sports, Star Plus

River Plate vs Barracas Central

Hora: 6:30 a.m.

Canales de TV y streaming: TyC Sports, Star Plus

Brasileirao

Flamengo vs Ceará

Hora: 9:00 a.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Corinthians vs Internacional

Hora: 2:00 p.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Atlético Goianiense vs Atlético Mineiro

Hora: 4:00 p.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Cuiabá vs São Paulo

Hora: 5:00 p.m.

MLS

New England Revolution vs New York City FC

Hora: 7:00 p.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus

Seattle Sounders FC vs Houston Dynamo

Hora: 8:00 p.m.

Canales de TV y streaming: Star Plus