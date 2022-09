Dónde ver los partidos de hoy, jueves 8 de septiembre: canales de TV y streaming

La Fase de Grupos de la Champions League nos dio partidos increíbles. Y ahora es turno de la Europa League, donde dos peruanos verán acción.

El Malmo de Sergio Peña recibirá al Braga, mientras que el Feyenoord de Marcos López visitará a Lazio.

En esta nota conocerás la lista de partidos para hoy jueves 8 de septiembre.

Partidos para hoy 8 de setiembre

Europa League

Zürich vs Arsenal

Hora: 11:45 am

Canal: Star Plus

PSV vs Bodø / Glimt

Hora: 11:45 am

Canal: Star Plus

AEK Larnaca vs Rennes

Hora: 11:45 am

Canal: Star Plus

Fenerbahçe vs Dynamo Kyiv

Hora: 11:45 am

Canal: Star Plus

Ludogorets vs Roma

Hora: 11:45 am

Canal: Star Plus

HJK vs Real Betis

Hora: 11:45 am

Canal: Star Plus

Malmö FF vs Sporting Braga

Hora: 11:45 am

Canal: Star Plus

Union Berlin vs Union Saint-Gilloise

Hora: 11:45 am

Canal: Star Plus

Manchester United vs Real Sociedad

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Omonia Nicosia vs Sheriff

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Lazio vs Feyenoord

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Sturm Graz vs Midtjylland

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Freiburg vs Qarabağ

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Nantes vs Olympiakos

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Crvena Zvezda vs Monaco

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Ferencváros vs Trabzonspor

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Conference League

West Ham United vs FCSB

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Vaduz vs Apollon

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Dnipro-1 vs AZ

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Molde vs Gent

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Shamrock Rovers vs Djurgården S

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Sivasspor vs Slavia Praha

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Basel vs Pyunik

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Slovan Bratislava vs Žalgiris

Hora: 2:00 pm

Canal: Star Plus

Liga Argentina

Independiente vs Aldosivi

Hora: 4:00 pm

Canal: Star Plus

Unión Santa Fe vs Sarmiento

Hora:6:30 pm

Canal: Star Plus

Argentinos Juniors vs Rosario Central

Hora: 6:30 pm

Canal: Star Plus

Copa Sudamericana

Sao Paulo vs Atlético Goianense

Hora: 7:30 pm

Canal: Star Plus