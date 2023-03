Edgar Álvaro de los Troncos FC se tatuó el logo de la Kings League

Los Troncos FC vencieron 5-1 a Jijantes en la última fecha de la Kings League. Con este resultado, el conjunto de Perxitaa aseguró un cupo en los play off del torneo, que se disputarán este viernes 24 de marzo en el Cupra Arena.

Edgar Álvaro fue nombrado MVP del partido. El jugador de los Troncos marcó un doblete en la victoria de su equipo sobre el colero del torneo.

Edgar Álvaro revela que se tatuó el logo de la Kings League

Como parte de la dinámica del torneo, Edgar Álvaro fue entrevistado tras ser declarado MVP del encuentro. El futbolista aseguró estar contento con la clasificación de los Troncos FC a los play off final.

“El objetivo está cumplido, estar en los play off. Estamos bien, llevamos cuatro victorias seguidas y enfrentamos los play off de la mejor manera posible”, expresó Álvaro.

Asimismo, el futbolista mostró el tatuaje que -recientemente- se hizo en el brazo derecho con el logo de la Kings League.

“Me lo he tatuado, es una experiencia inolvidable que estoy teniendo y quería que me marcara”, acotó el jugador.

Además, contó detalles de cómo surgió la idea. “Fui a Madrid, me abrió un tatuador y me dijo: ‘vamos para tatuarte’ y le dije ‘pues vamos’. (El logo de la liga) porque me quería hacer el de los Troncos, pero si al final acaban pagando el clausulazo… ¿qué hago? Mejor me hago el de la Liga”, concluyó.

¿A quién enfrentará los Troncos FC en la Final Four Final en el Camp nou?

Con este resultado, los Troncos FC se colocan en la segunda posición de la tabla, solo superados por los Ultimate Móstoles por diferencia de goles. Aún se desconoce a quién enfrentará en la final, pero su rival podría salir del duelo entre Pio FC y Aniquiladores FC, quienes se enfrentarán en el último partido de la fecha.