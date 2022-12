Edu Aguirre de 'El chiringuito' critica al técnico de Portugal por suplencia de Cristiano Ronaldo: "Si no fuera por él, hace años estaría sin trabajo"

💣 "𝐄𝐬 𝐥𝐚 𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐆𝐀𝐋".



🇵🇹 "Si no fuera por Cristiano, Fernando Santos no estaría en la selección desde hace años"



👉 @EduAguirre7 no se calla nada en #ChiringuitoMundial. pic.twitter.com/byOn9RqLe1