Edu Aguirre de 'El Chiringuito': "Messi no es el mejor del mundo"

El debate por saber quién es el mejor jugador del Mundial Qatar 2022 sigue en varios medios de España. En el programa El chiringuito de jugones hubo opiniones bastantes divididas, pero una de las más polémicas fue la de Edu Aguirre.

Edu Aguirre expresó que el tema Messi lo tiene aburrido

El español aseguró que el tema Lionel Messi lo tiene aburrido. "Me está dando mucha pereza hoy. Me aburre ya Messi, te lo digo de corazón. No en este programa, que también, sino en todos los periódicos, televisiones, aficionados, aficiones. Es un lavado de cara para que sea el Mundial de Messi que ya me aburre, me da pereza, cada pase que da Messi me aburre porque ya es historia”, señaló el panelista de la mesa de la tertulia.

Asimismo, el periodista aseguró que gane o pierda el Mundial, el argentino seguirá siendo uno de los mejores jugadores de la historia. “Que gane un Mundial no va a cambiar nada, porque seguirá siendo uno de los mejores jugadores de la historia. Messi es grandísimo, pero me empalaga la adoración continua del que llaman Dios. Me agota", agregó.

Lo que dejó en claro fue su postura de creer que Messi no es el mejor ni del Mundial ni de toda la temporada. "¿Por cuatro partidos buenos vamos a echar por tierra toda la temporada?", expresó.

Edu Aguirre aseguró que la caída puede ser fuerte

Finalmente, Edu Aguirre pidió tranquilidad a todos los que hinchan por Argentina y por la ‘Pulga’, pues aún le falta disputar a la 'Albiceleste' un partido más. "Os digo una cosa, Argentina parece que ha ganado el Mundial y la caída puede ser aún mayor", acotó.

Cabe recordar que Argentina jugará la final de este Mundial contra Francia el domingo 18 de diciembre. Esto puede significar la primera vez que Messi logre este título o ver a Francia bicampeona del mundo.

