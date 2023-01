Edu Aguirre habló sobre las ofertas que tenía Cristiano Ronaldo: "Estaba pendiente de dos clubes del Top 5 de Europa"

El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr ha sido uno de los grandes movimientos en este mercado de pases. Es por ello que en El chiringuito decidieron hablar sobre el tema, sobre todo Edu Aguirre, quien reveló que el astro portugués sí contaba con otras ofertas en el Viejo Continente.

Lee también: Periodista de 'El Chiringuito' anuncia que el Barcelona está tras los pasos de un crack del Liverpool.

Según el periodista, había dos clubes grandes de Europa que estaban al tanto de CR7, pero no quiso decir el nombre de las escuadras interesadas en adquirir al ex Real Madrid.

'CR7' sí tenía otras ofertas

Edu Aguirre estuvo presente en el último programa de El chiringuito para charlar sobre uno de los temas más llamativos de la semana: el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr de la liga de Arabia Saudita.

Como se recuerda, el portugués concretó su pase a dicho equipo consiguiendo uno de los mejores contratos en la historia del balompié mundial. Sin embargo, Aguirre no cree que CR7 no haya tenido más ofertas de otros equipos importantes del Viejo Continente.

Lee también: Edu Aguirre llora tras presentación de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr : "Lágrimas de amistad"

"Arabia lleva casi dos años detrás de Cristiano. La primera oferta que le hacen a Cristiano antes de salir de la 'Juve', pero Cristiano decide ir al Manchester... y luego es verdad que se publica que está toda cerrada, todo hecho, cosa que no es verdad, se cierra hace pocos días", comentó.

"Sí que tenía ofertas. Es verdad que Cristiano estaba esperando a dos clubes top en Europa. No esperando, sino que existía la posibilidad de dos clubes top en Europa", agregó el panelista.

Ante ello, Josep Pedrerol le preguntó cuáles eran esos equipos, pero Edu no quería decir los nombres. "No puedo decirlo... Dos clubes de los cinco mejores de Europa y al final no se ha dado porque no se ha dado. Pero Cristiano tenía 7 u 8 ofertas", finalizó.

💣𝐄𝐥 𝐁𝐎𝐌𝐁𝐀𝐙𝐎 𝐝𝐞 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 que nunca veremos...



🌟"Estaba pendiente de dos clubes top-5 de Europa".



EXCLUSIVA de @EduAguirre en @elchiringuitotv pic.twitter.com/8hlvvt45p0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2023