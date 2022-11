‘El chiringuito de jugones’: periodista revela por qué no fue convocado de Gea al mundial [VIDEO]

La lista final de Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022 ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por las ausencias de algunos jugadores importantes, como David de Gea.

David de Gea y su no convocatoria a España

El arquero del Manchester United no estará en el mundial y su ausencia repercutió en la prensa deportiva de España. Y es que el nivel que viene mostrando desde hace años era más que suficiente para llevarlo a la cita mundialista. Sin embargo, Luis Enrique decidió no incluirlo.

Recientemente, el programa deportivo El chiringuito de jugones contó la historia de cómo se habría dado esta situación. El periodista José Álvarez llegó al set de dicho programa con la exclusiva y contó detalles sobre esta no convocatoria del arquero.

En primera instancia, contó que Luis Enrique llamó a de Gea para darle la noticia. De Gea le pidió explicaciones y solo atinó a decirle que fue una "decisión técnica".

Pero, la confusión surge cuando José Álvarez detalla que el presidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, llamó a de Gea para expresarle su sorpresa por su supuesta renuncia a la selección. “Yo no he renunciado a la selección, ni pienso hacerlo. Es decir, si me convoca, iré”, fueron las palabras el arquero.

De Gea no renunció a España

Desde ese momento, la confusión del portero del Manchester United se ha hecho notar ya que, por el lado del comando técnico, se le dice que no irá por decisión técnica, pero, por el lado administrativo, se piensa que ha renunciado a la selección.

Esto es lo que ha comentado José Álvarez a El chiringuito de jugones. No se sabe qué más habrá pasado o si hubo una comunicación posterior entre estas tres partes. Lo que sí es cierto es la confusión por parte del arquero.

🇪🇸❌ ¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐧𝐨 𝐡𝐚 𝐢𝐝𝐨 𝐃𝐞 𝐆𝐞𝐚 𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥?



🚨😯 La intrahistoria entre Luis Enrique, Rubiales y el portero, en exclusiva por @10JoseAlvarez. pic.twitter.com/EpuNnTXILm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2022