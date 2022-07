El fútbol inglés prohíbe los cabezazos para los menores de 12 años

En los últimos años, se le ha puesto verdadera atención a los problemas de salud que pueden causar los golpes en la cabeza. La Federación inglesa (FA) comunicó que prohibirán los cabezazos temporalmente en partidos de fútbol de niños de 12 años. Esto será como prueba para implementar la medida de forma permanente en la temporada 2023/24.

La iniciativa ya fue aprobada por la Internacional Board (IFAB), el cual tiene la misión de crear las reglas del fútbol desde sus inicios, para poder modificar las reglas a modo de prueba en los centros de entrenamiento de la Federación Inglesa, ligas, escuelas y diferentes clubes.

La razón de esta iniciativa

Las enfermedades de los jugadores retirados han sido investigadas, esto determinó que los futbolistas son 3,5 veces más propensos a sufrir problemas degenerativos como la demencia, según un estudio realizado en Escocia.

Los casos más conocidos son los de Jack Charlton y Nobby Stiles, seleccionados de Inglaterra y campeones del mundo en 1966, quienes fallecieron a causa de enfermedades degenerativas que podría ser en consecuencia a golpear repetidamente el balón con la cabeza. Así como Bobby Charlton, jugador del Manchester United y también campeón mundial, quien padece de demencia.

Para combatir este problema, el fútbol inglés lanzó una iniciativa sobre los cabezazos durante los entrenamientos en equipos de la Premier League, para evitar poner en riesgo la salud de los deportistas. “Los resultados de estos estudios servirán de base para la elaboración de directivas sobre los golpeos con la cabeza en el entrenamiento en el fútbol profesional y para los amateurs adultos″, comunicaron.

¿Qué opinan los ingleses?

En el fútbol los cambios no suelen tener mucha recepción, como pasó con la inclusión de video arbitraje (VAR) y las cinco sustituciones, quienes ya cuentan con oficialización. No obstante, hay muchos fanáticos y técnicos de fútbol, que rechazan estas medidas porque consideran que no dejas disfrutar del fútbol.

En esta ocasión, tampoco fue la excepción. Muchos ingleses mostraron su desacuerdo a través de las redes sociales, debido a que piensan que le quita parte de la esencia al juego. Sin embargo, muchos coinciden que se debe prevenir y disminuir los golpes en la cabeza.

“Cabecear es una parte crítica del fútbol en todos los niveles. Puedo entender la reducción, pero no la eliminación. Parece un paso demasiado lejos. Tendría un impacto radical en el juego tal como lo conocemos/disfrutamos hoy”, comentó un usuario en la página de The Athletic.