ElMariana mostró su incomodidad al ser víctima de acoso telefónico

Los streamers famosos, además de divertirse brindando contenido a sus seguidores, tienen que lidiar con algunas incomodades. ElMariana, por ejemplo, indicó que un grupo de personas lo llaman constantemente para acosarlo.

ElMariana: “Yo tenía miedo porque hay tantas maneras de estafarte”

ElMariana contó en su directo en Twitch sobre la vez que contestó una llamada y cinco personas le hablaban de manera extraña. “Contesto la llamada y se escucha como si estuvieran en un salón, como cinco weyes, y una muchacha se escucha ahí de fondo, y ya le digo bueno, y entonces me cuelgan (…) Y bueno, ya ahí presentía que era un pen… que tenía mi número, con todo respeto, pero es un pen… que tenía mi número, lo tiene Aldogeo, lo tiene Rivers”.

Más adelante, confesó que tuvo miedo de que sea alguna modalidad de estafa y que graben su voz para algunas operaciones en banco. Finalmente, quien le contestó la llamada fue un seguidor que confesó ser su fan; sin embargo, resaltó que lo hecho por esa persona estaba mal.

“Ya me habían marcado dos veces. Yo le marqué, me contestan otra vez, y yo tenía miedo, porque hay tantas maneras de estafarte que no sé, hayan grabado mi voz y que la usen en el banco. Yo tenía miedo y quería saber quién era. Me fui para el carro y otra vez recibo la llamado y digo: “bueno, otra vez, la voy a contestar”, y la contesté. Básicamente, me contesta un chico, con todo respeto para el chico, realmente está mal, y me dice: “hola mariana, discúlpame, sé que esto está mal de verdad, pero soy tu fan”.

ElMariana: “Te lo juro por dios qué coraje”

En otra oportunidad, ElMariana volvió a contar que otra persona lo llamó por teléfono, y decidió simplemente cortar, ya que no entiende por qué a pesar de pedirle a sus seguidores no hacer eso, lo vuelven a llamar: “Tiene que haber alguien que me mienta, me ahorro porque soy una persona buena, de bondad, pero otra vez (…) otro pend… me marcó en la mañana y le contesto, pensando que era el de Amazon o que algo se estaba incendiando. “No mam… Mariana”, ni le dije nada, nomás colgué, te lo juro por dios qué coraje, ósea, entre más lo hablo aquí con ustedes, más lo hacen, que fuerte padrino. (…) Uno se intenta hacer amigo de las personas que le marquen”.