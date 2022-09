Erick Osores: "Alianza Lima sobró con el tema Jefferson Farfán"

El Clásico sigue dando de qué hablar. El periodista deportivo Erick Osores criticó la presencia de Jefferson Farfán en el partido disputado entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por el campeonato local.

De acuerdo con el conductor de Equipo F y América Deportes, el atacante no debió jugar el encuentro porque venía de una para de 9 meses y era evidente que estaba listo para regresar.

"Lo último que tenía que hacer Alianza Lima era sobrar con el tema Farfán. ¿Por qué un jugador que está 9 meses fuera de una cancha, que no ha ido al banco de suplentes y que no está considerado ni en la lista, lo tienes que poner en el Clásico? ¿Para qué? ¿Para demostrar qué? ¿Que no fue un error contratarlo? ¿Era el día para intentarlo? No, no era un partido de exhibición, era un partido por los puntos, era un partido para jugadores que estén al 100 %", indicó el periodista.

Erick Osores critica al técnico de Alianza Lima y a la dirigencia

Por otro lado, el periodista arremetió contra el técnico Blanquiazul, aduciendo que no estaba convencido de ponerlo al '10 de la Calle' y que dicha decisión podría ser obligada.

“En la conferencia de prensa lo escuchaba a Bustos y, prácticamente, habló entre línea sobre el tema Farfán. No lo vi convencido de la presencia, tal parece obligatoria, del atacante", indicó.

Además, criticó a la dirigencia de creer que el partido lo tenían ganado sin jugarlo y hablar solo de Jefferson Farfán en la previa. “Señores de Alianza Lima. Siento que se comieron el pastel antes de ponerlo en el horno. Había que tener dos dedos de frente para saber que el partido contra Universitario era uno que no se gana solo con la camiseta. A Cristal no le puede ganar, a Melgar tampoco y a la ‘U’ sí le ganó en el Monumental, pero esos tres equipos tienen otra jerarquía", complementó.