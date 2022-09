Fernando Gago y sus lesiones en el fútbol: "Me hizo crecer, me hizo ser mejor persona"

Fernando Gago, ex jugador de la selección argentina, celebró 50 partidos como técnico de Racing, motivo por el cual atendió a diversos medios locales en una conferencia de prensa previo a lo que sería el encuentro ante Argentinos Juniors.

El estratega respondió de manera contundente a un periodista, que le dijo que tuvo "mala suerte en el fútbol". Asimismo, reveló cómo atravesó las lesiones a lo largo de su carrera y aseguró que siempre tomó todo de manera positiva, algo que lo hizo crecer mucho en lo profesional.

Fuertes declaraciones de Gago

Tras mostrar un gran nivel en Boca Juniors, Gago fue pretendido por el Real Madrid, en donde fue pieza clave. Sin embargo, las lesiones lo perseguían. Afrontó una rotura de ligamentos la que lo dejó sin posibilidad de volver al campo de juego. A pesar de retirarse por motivos que escapaban de sus manos, el técnico de 'La academia' confesó que las lesiones lo ayudaron a crecer de manera positiva.

"NO TUVE MALA SUERTE CON LAS LESIONES, PORQUE A MI ME HIZO CRECER. ME HIZO SER MEJOR PERSONA." Simplemente, Fernando Gago.



📹 @RacingClubpic.twitter.com/19RtX8xZ2y — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2022

Un comentario incomodó a Fernando Gago durante la conferencia de prensa. El intercambio de palabras entre él y el periodista fue lo que llamó la atención. "¿Tuve mala suerte en el fútbol?", cuestionó el DT, a lo que el periodista respondió "sí". Posteriormente, Gago mostró su desacuerdo.



Asimismo, aseguró que para él no tuvo mala suerte, simplemente las cosas se dieron así. "No tuve mala suerte, es mi forma de verlo. Tuve cinco lesiones, pero para mí no fue mala suerte porque me hizo crecer y me hizo ser mejor persona", expresó.

Cabe recalcar que el exfutbolista no dudó en hacer hincapié en cómo la prensa se refiere de las personas. "Me dolió, si un montón. Pero siempre me dicen ‘te lesionaste cinco veces en tu carrera, nunca me dicen volviste cinco veces de una lesión’", agregó.

No obstante, Fernando dijo que, tras retirarse de manera definitiva, aprovechó para pasar más tiempo con su hijo.