Futbolista inglesa volvió a Onlyfans luego de ser despedida de su equipo

Cada vez son más las personas que se unen al mundo del Onlyfans. Esta vez lo hizo una futbolista, quien al ser despedida de su club tomó la decisión de incursionar en esta red social.

Futbolista reaparece en Onlyfans tras ser despedida de su club

Madelene Wright es una joven que se dedicaba a subir contenido a OnlyFans; sin embargo, decidió dejar esa actividad para pasar mar tiempo entrenando en Charlton Atheltic FC.

Lamentablemente, el club la despidió hace algunos días, por lo que Wright buscó otro equipo, pero con poco éxito. Fue así que decidió volver al mundo de Onlyfans.

“Era joven, estaba jugando con amigos y realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. El despido me dejó desconsolada. Entendí a cuántas personas había defraudado”, comentó para el diario The Sun.

Eso sí, dejó en claro que si en caso se pueda regresaría al fútbol porque es el deporte que ama: “Regresaría al fútbol si pudiera”. Finalmente escribió en la publicación: “Tuve un pequeño descanso, pero estoy de vuelta bebé”. Sus fotos son virales en Instagram y recibió miles de comentarios por parte de los usuarios de dicha red social.

Los fanáticos aplauden su regreso a Onlyfans

Los más emocionados por esta noticia son sus fanáticos quienes esperaban su regreso con ansias. De hecho, tiene una gran cantidad de seguidores y se presume que al año estaría ganando casi medio millón de dólares, una cifra que multiplica por mucho el salario que gana siendo futbolista. Ahora bien, no se sabe cuánto tiempo más estará en esta plataforma.