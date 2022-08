¡Kamehameha! Futbolista se hace viral por usar boxer de Dragon Ball

La cultura otaku se ha normalizado. Y es que, no hay nada que esconder, por lo que muchos famosos, incluyendo deportistas, han revelado su amor por el anime japonés. Por ejemplo, el futbolista argentino Ismael Quílez, quien fue entrevistado por TyC Sports, luego que enseñara de casualidad su boxer de Dragon Ball durante el encuentro de Huracán vs. Independiente, ha confesado ser fan de la obra de Akira Toriyama.

Ismael Quílez, el fan acérrimo de Dragon Ball

Tras el encuentro de Huracán vs. Independiente que quedó en empate, se habló mucho sobre unas imágenes curiosas en el partido que tiene como protagonista a Ismael Quílez, defensor del cuadro de Atlético Huracán.

Durante el partido, Quílez tuvo un choque que necesitó atención médica. Para que el asistente le pusiera el spray de cloretilo, el defensa se bajó levemente el short y dejó a la vista su ropa interior con diseño del anime Dragon Ball.

Durante una entrevista con TyC Sports, comando y compañeros se rieron y hasta calificaron de “impresentable” sus llamativos boxers. Por otro lado, al ser preguntado por sus gustos, el argentino aseguró que tiene toda una colección y que le ha enseñado a su pequeña a no tocar sus objetos preciados como los muñequitos de la serie.

“Tengo muñecos, sábanas, ropa, gorras, todo lo que te imagines tengo”, contó Quílez. Además, enseñó que también llevaba un llavero de Goku y una mascarilla del animada.

La reacción en redes sociales

La entrevista, que fue publicada en la cuenta de TikTok de TyC Sports, cuenta con más de 443,7 mil reproducciones, 76 mil likes y 500 comentarios. Este hecho se viralizó y muchos usuarios lo califican de genio.

“Ídolos del fútbol”, “Eligió el camino de la felicidad”, “Que seas grande no significa que no recuerdes tu infancia”, “Se convirtió en uno de mis jugadores favoritos, no sé ni donde juega ni como se llamada, pero no importa, es un genio, aguante Dragon Ball Z”, se pudo leer en la caja de comentarios.