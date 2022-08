Gabriel Batistuta fue embargado por 71 millones de pesos por no pagar el impuesto a la riqueza

Gabriel Batistuta está en problemas, pues la Justicia Federal de Reconquista impuso un embargo por más de 71 millones de pesos por supuestamente haber evitado el pago extraordinario de grandes fortunas. Esta ley fue aprobada en medio de la pandemia de Covid-19.

Gabriel Batistuta y el embargo millonario

Aldo Alurralde, juez federal, ordenó que se embarguen tres inmuebles del futbolista argentino. De acuerdo con el portal ReconquistaSF, el monto total del embargo sería de 71.096.882,09 pesos argentinos. En lo que corresponde, 46.059.135,85 por concepto de capital, y el dinero restante sería por los intereses.

En el mes de mayo, el ex Boca Juniors solicitó una medida cautelar para no pagar tributos; sin embargo, esta fue rechazada y el caso fue derivado a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. El tribunal no le dio la razón al jugador y el 29 de junio se desestimó el recurso.

Alaurralde ya había embargado a Gabriel Batistuta en el mes de marzo por 4 millones de pesos por la omisión de impuestos de bienes personales durante el año anterior.

🛑 La Justicia embargó a Gabriel Batistuta por $71.000.000 por no pagar el impuesto a la riqueza



Cc @esporahitv pic.twitter.com/kLWMNpOexs — América TV (@AmericaTV) August 22, 2022

Gabriel Batistuta se mostró en contra

El ex futbolista de la Fiorentina expresó su malestar, pues considera que el aporte “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”.

Las juezas a cargo del caso, aseguran que “no se advierten configurados los requisitos exigibles para la procedencia de la medida cautelar pretendida, resultando ello suficiente para desestimar el recurso invocado por el requirente y confirmar la decisión del juez de la anterior instancia”.

Durante una reciente entrevista, el goleador de la albiceleste señaló que “lo mataron” por no pagar impuestos cuando existe mucha gente con su mismo caso, pero solo se hizo un gran problema el suyo y el de Carlos Tévez.

“No estoy de acuerdo con ese impuesto, y por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores”, expresó. “Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida, y ahora sos un mal tipo”, agregó.