Gerard Piqué explota porque un usuario le hizo spoiler de 'Naruto': "Me jo... todo el finde"

Gerard Piqué se ha vuelto uno de los personajes del año, no solo por su escandalosa separación de Shakira, sino también porque ahora está disfrutando de su tiempo libre tras su retiro de las canchas. El exfutbolista ha comenzado a ver distintos animes, pero un usuario le arruinó el final.

El catalán recibió un spoiler sobre 'Naruto', algo que no le gustó para nada. Afortunadamente, sus colegas de Kings League le mostraron su apoyo y le dieron recomendaciones.

Le arruinan el fin de semana a Piqué

Ibai Llanos confirmó que Gerard Piqué se ha vuelto un otaku. El exfutbolista del Barcelona y de la selección española ha aprovechado su tiempo libre desde que anunció su retiro de las canchas. "One Piece es una obra de arte", escribió el catalán en su cuenta de Twitter acerca de la obra de Eiichiro Oda.

Ahora se animó a ver 'Naruto', aunque más tarde se llevaría una no tan agradable sorpresa. Al parecer, un usuario le arruinó la experiencia al darle un spoiler sobre la popular serie animada de Kishimoto.

"Un gilipo... me ha hecho spoiler de Naruto y me ha jodido todo el finde", escribió el exjugador en Twitter. El presidente de Kings League no dudó en expresar su malestar, aunque algunos de sus amigos le demostraron su apoyo.

Javi, alias xBuyer, le ha recomendado que vea Shingeki no Kyojin, también conocida como 'Attack on Titan', mientras que Dagar64 le pidió que mire 'Fullmetal Alchemist Brotherhood'. Otros streamers y usuarios también dejaron sus recomendaciones a Piqué.

Un gilipollas me ha hecho spoiler de Naruto y me ha jodido todo el finde… — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 30, 2022