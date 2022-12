Gerard Piqué lanza dardo a la Selección Mexicana tras su participación en el Mundial Qatar 2022

Gerard Piqué criticó duramente a la Selección Mexicana tras su participación en Qatar 2022.

Y es que, el español aseveró con ironía que el cuadro del ‘Tri’ paralizó a la Copa del Mundo con su increíble desempeño, causando así gran controversia entre los internautas.

Las declaraciones del excapitán del Barcelona se dieron a conocer junto al streamer Ibai Llanos a través de las redes sociales.

"Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial", afirmó el también empresario catalán de manera sarcástica.

Cabe recalcar, que México quedó eliminada en Fase de Grupos por primera vez en muchos años tras ocho ediciones mundialistas y esa situación, generó la salida del exentrenador Tata Martínez.

