Giorgina Rodríguez y el duro mensaje al técnico de Portugal tras eliminación del Mundial: "No se puede subestimar al mejor jugador de mundo"

La eliminación de Portugal del Mundial Qatar 2022 ha dejado a los fanáticos lusos con el corazón roto. Pero, la que más ha sufrido con la derrota del país ibérico ha sido Giorgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la modelo e influencers arremetió contra Fernando Santos por dejar en el banco de suplente al exfutbolista de Real Madrid y Manchester United. La mujer aseguró que no es posible dejar fuera de un partido tan importante al "mejor jugador del mundo".

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo al que tantas palabras de admiración y respeto tiene. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", escribió Giorgina en sus historias de Instagram.

Esta no es la primera vez que la pareja de Cristiano Ronaldo lanza algunos dardos contra el estratega portugués. Después del encuentro ante Suiza, donde los lusitanos golearon 6-1, la modelo rescató el momento en que los periodistas fotografiaban a CR7 sobre el accionar el equipo.

Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más", indicó Giorgina Rodriguez en ese momento.

Mensaje de Giorgina ante la suplencia de Cristiano Ronaldo