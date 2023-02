Goodwill Yoosuk, el portero de 18 de años de Sudán que causa revuelo por no aparentar de su edad

El mundo del deporte ha generado una nueva polémica en redes sociales. El nombre del protagonista de esta historia es Goodwill Yoosuk, el portero de la selección sub 20 de Sudán del Sur. El jugador ha desatado las críticas por su apariencia física.

La polémica desatada por Goodwill Yoosuk

Actualmente, se está llevando a cabo la Copa Africana Sub 20, en la que participan diversos países del continente. Entre ellos se encuentra Sudán del Sur, selección que ha sido el centro de atención por temas que no están relacionados a su desempeño futbolístico.

Lee también: ¡La fiebre mundialista continúa! Barristas del Milan le cambian letra a "Muchachos" para alentar a su equipo

Esta selección colgó una foto de su portero Goodwill Yoosuk, la cual se hizo viral rápidamente. Según la ficha técnica, el arquero tiene 18 años, pero su apariencia física no va acorde con su edad. El registro del jugador indica que nació en 2004, por lo que está apto para disputar este torneo.

Ante la ola de críticas, el comité organizador de la Copa Africana Sub 20 aseguró que cuenta con los documentos reales que avalan la edad de Goodwill, por lo que no hay problema con el titularato del futbolista. Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado al respecto y el jugador no tiene impedimento para seguir disputando este certamen.

Lee también: Las predicciones en 'El chiringuito' sobre los premios FIFA The Best 2023: "Messi es el favorito"

Cibernautas desconfían de la edad de Goodwill Yoosuk

Los más indignados con la participación de este 'joven' arquero son los amantes del fútbol de las redes sociales. Muchos internautas aseguran que -incluso- podría ser papá de alguno de los jugadores que participan en el torneo debido a su apariencia. Por el contrario, otros usuarios salieron a defender al jugador de 18 años, pues creen que no es su responsabilidad.