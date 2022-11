Gustavo Alfaro sobre el cambio de fecha del debut de Ecuador en Qatar 2022: “No nos consultaron”

La selección ecuatoriana se prepara para su debut frente al seleccionado de Qatar. Sin embargo, Gustavo Alfaro criticó al tener un día menos de preparación para este partido inaugural.

Gustavo Alfaro: “No nos consultaron”

Gustavo Alfaro destacó que su equipo no fue consultado sobre el cambio de fechas, dándoles un día menos de trabajo previo a su debut en el Mundial Qatar 2022: “Nos adelantaron, no nos consultaron si había un problema, se tomó la determinación, con tal de jugar un Mundial juego a las 5 am en cualquier parte, no quiero ventaja, pero sí quiero el mismo derecho, tengo seis días, los demás siete, no me dieron un día más para contemplar”.

Por otro lado, el DT de Ecuador destacó que su rival tiene a sus jugadores entrenando por varios meses, y él solo pide un día: “Qatar tiene a sus jugadores hace cinco meses y para mí un día es mucho. Quería haber pedido un día más, como los demás equipos. Pero son sutilezas, si no lo resuelven los dirigentes no puedo resolverlo yo”.

Gustavo Alfaro: “No tenemos tiempo para trabajar”

Gustavo Alfaro enfatizó que Qatar tuvo más tiempo de preparación que la selección de Ecuador, y parte con cierta ventaja: “No tenemos tiempo para trabajar. Qatar está concentrado desde hace cinco meses, lleva doce años preparando este partido. Y nosotros vamos a tener seis días. Cuando llegue ese momento no va a importar el tiempo de preparación, los dos querrán ganar. Es posible que en los movimientos Qatar esté más ajustado que Ecuador porque el hecho cotidiano de poder trabajar no lo tenemos”.

Finalmente, el DT de Ecuador espera que su equipo sea competitivo y que tendrán enfrente al campeón de Asia, además de Senegal, campeón de África, y la siempre difícil Países Bajos: “Para nosotros el partido de Qatar es el más trascendente, es el más importante porque es el primero. El Mundial son solo nueve días, tres partidos. Ojalá seamos competitivos y nos ganemos el derecho a un cuarto (…) No perdamos la perspectiva, estábamos en el bombo cuatro. Tenemos al campeón de Asia, de África, a los Países Bajos... ¿Dónde está lo accesible? Habrá que trabajar mucho, esforzarse mucho y sacrificarse mucho”.