Guti criticó a Joan Laporta por decir que el éxito de la Selección de España es gracias al Barcelona

Uno de los países que ha causado sorpresa en estas dos primeras fechas del Mundial Qatar 2022 es España. El conjunto dirigido por Luis Enrique goleó a Costa Rica en la primera jornada con un marcador de 7 a 0 y ha empatado a 1 contra Alemania.

Joan Laporta asegura que el éxito de España es gracias al Barcelona

Son varias personas que han destacado el gran juego de España. Uno de ellos ha sido Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien aseguró que gran parte de este éxito se debe al cuadro catalán.

Lee también: Mundial Qatar 2022: Ansu Fati demuestra su calidad en los entrenamientos con España

Estas declaraciones rebotaron de inmediato en la prensa deportiva. José María Gutiérrez, exjugador del Real Madrid, criticó duramente lo dicho por el presidente del Barcelona en el programa El chiringuito de jugones.

'Guti' criticó a Laporta por sus declaraciones

“Me aburre, la verdad, me aburre. Hasta en época del mundial en donde se habla de la selección española y se habla de todas las selecciones, tiene que estar él ahí. No tiene sentido ese afán de protagonismo”, fueron sus primeras palabras de Guti.

El exjugador del Madrid aseguró que Laporta solo aparece cuando las cosas van bien, pero cuando no, se esconde. “Lo tiene cuando el equipo gana, pero cuando el equipo pierde no. Lo tiene cuando el equipo no está, está en el Mundial y tiene a cuatro jugadores que dice él que es gracias a Xavi”. complementó.

Lee también: Luis Enrique recordó a su hija en medio del Mundial Qatar 2022: “La tenemos presente cada día”

Recordó que muchos jugadores de España no están siendo regulares en el Barcelona, pero sí en la selección: “A Ferrán Torres no lo veo jugar tanto, ni a Jordi Alba tampoco lo veo jugar tanto. Se les ha olvidado a esos dos. A Gavi ahora lo está quitando, ha metido a De Jong por encima de él. Es un afán de protagonismo que ya sobra”.

Finalmente, le recomendó que se centre en su equipo para que puedan ganar un título esta temporada y deje de hablar de la selección de España.

🔴🇪🇸🔵 ¿El MÉRITO de la SELECCIÓN ESPAÑOLA es GRACIAS a XAVI?



😤⚠️ @GUTY14HAZ 'CARGA' contra LAPORTA tras sus palabras 👇 pic.twitter.com/itnnqGvCDQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 29, 2022