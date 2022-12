Guti sobre Diego Armando Maradona: "Tenía algo especial, era diferente"

Ahora que Lionel Messi consiguió ser campeón mundial con la selección argentina, uno de los debates que más se discute en los programas deportivos es si con este gran logró ha superado o no a Diego Armando Maradona. Es por eso, que el programa El chiringuito de jugones tocó el tema y el exjugador José María Gutiérrez se animó a dar su opinión al respecto.

José María Gutiérrez confesó que no se puede escoger entre Messi y Maradona



El conductor Josep Pedrerol le preguntó a ‘Guti’ entre los dos a quien consideraba el mejor a lo que el contestó lo siguiente: “Creo que no sería justo tener que decantarse por uno o por otro. Yo creo que estas son décadas, la década de Messi y la gente que ha podido vivir la década de Maradona escogerá a Maradona”.

Pero no solo eso, José María indicó que tuvo la suerte de conocer a Maradona cuando recién comenzó su carrera en el Real Madrid.

“Tuve la gran suerte de con 18 años, justo cuando empezaba mi carrera en el Real Madrid, poder encontrármelo y poder sacarme una foto con él”, afirmó.

'Guty' confesó que Maradona tenía algo especial a los demás

Con esta anécdota el panelista confesó lo que sintió cuando lo tuvo en frente

“Era un jugador que, para mí, tenía algo especial. Tenía un aura, una luz especial. Para mí fue un momento que me acuerdo toda mi vida y me pone la piel de gallina. Tenía algo especial Maradona, era una persona diferente”, señaló.

Asimismo, comentó que, a pesar de que se ha tomado fotos con un montón de celebridades, dicha foto es una de la más especiales que se ha sacado.

“He tenido la suerte de sacarme fotos con gente muy importante y nunca he sentido nada con esas personas y sí con Maradona y, como he dicho antes, con el anterior Papa. Esas son las dos personas con las que más he sentido que tenían algo especial”, acotó.

