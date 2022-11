Hincha argentino viaja a Qatar sin dinero y ahora duerme y pide comida en la calle: "La recompensa será linda"

Faltan pocos días para el mundial y cientos de hinchas ya quieren ver a su selección disputar la Copa del Mundo Qatar 2022. La pasión por su camiseta ha hecho que hinchas viajen al otro lado del mundo con pocos recursos. Como es el caso de Lucas Villaroel, quien viajó hace dos meses al país asiático.

La vida ‘low cost’ de un hincha argentino

El joven de Trelew llegó al país con solo mil euros para toda su estadía, así que duerme en la calle, pide comida y toma agua de una fuente. Y es que su objetivo es quedarse todo el tiempo que la Selección Argentina esté en competencia.

“Acá llegué con mil euros. Estuve tres días sin dormir porque me echaban. Pedí comida, hospedaje, acá hay fuentes de agua. Quiero aguantar hasta el final para ver si puedo conseguir un ticket para la final. Hay que hacer el esfuerzo porque la recompensa va a ser linda. Comer es barato, pero el tema del hospedaje sale caro”, declaró para el medio TyC Sports.

Lucas confesó que suele moverse por la ciudad para no llamar la atención de la policía. “Agarro, descanso una o dos horas, después me voy a los shoppings o las casas de comida de 24 horas para cargar el celular o tener internet. Me voy moviendo para no llamar la atención. Para venir acá vendí una vieja camioneta de mi abuelo, ya no me importaba nada”, mencionó.

La promesa que le hizo a su amigo

Por otro lado, Villaroel contó la historia de su amigo Nacho Spinetto, quien no pudo viajar al mundial por un problema de salud, por lo que su amigo le prometió que buscaría el autógrafo de Julián Álvarez.

“Hace seis meses le escribo dos o tres mensajes a Julián Álvarez. Vamos a ver si se puede. Le mandaba fotos, lo arrobaba. Lo fui a ver cuando jugaron Manchester City-Barcelona, estuve ahí en la cancha. Mi amigo Ignacio está bien y todos los días le digo ‘espérame’. Está en Esquel”, expresó.

El viajero aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje al jugador del Manchester City: “Por favor, Julián. Es una promesa que tengo que cumplir. Ya la mitad del camino está logrado, pero me falta eso. Y esta (señala el brazo derecho) está para la firma de Leo Messi. Conseguí un tatuador acá así que lo hacemos en vivo. Que me firme y le mandamos tinta ahí”.