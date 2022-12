Hinchas brasileños sobre enfrentar a Messi en semifinales de Qatar 2022: "No le tenemos miedo"

Brasil gustó y goleó. La Verdeamarela dio una clase magistral de fútbol al ganarle 4-1 a Corea del Sur por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Con tantos de Vinicius, Neymar, Richarlison y Lucas Paquetá, el Scratch selló su pase a cuartos, donde deberá enfrentar a Croacia.

Lee también: ¡Al fin! Paquetá sacó los pasos prohibidos e hizo su esperado baile para el 4-0 de Brasil ante Corea del Sur

De superar a la selección liderada por Luka Modric y Argentina ganarle a Países Bajos en la otra llave de cuartos, podríamos ver un clásico sudamericano en el Mundial. De esta manera, la Albiceleste y la Canarinha se enfrentarían en semifinales.

Lee también: ¡Sacó los pasos prohibidos! El baile de Tite con Richarlison para el 3-0 de Brasil sobre Corea del Sur

A la salida del Estadio 974, los hinchas brasileños fueron abordados por las cámaras de El Chiringuito para preguntarles sobre el posible partido que disputaría su selección ante los dirigidos por Lionel Scaloni y si le tienen miedo a Lionel Messi.

“Miedo no, respeto (a Messi)”, “Si llegamos a la final vamos a ganar”, “Argentina no va a ser un problema”, “Miedo no, respeto (a Messi). Ellos tienen dos, nosotros tenemos cinco (Copas del Mundo”, “Messi no va a hacer nada en semifinales”, “Argentina que nos espere en la semifinal”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de la Canarinha.

Hinchas argentinos les responden a los brasileños

En el mismo reportaje, también se pronunciaron dos hinchas argentinos. Los gauchos resaltaron la victoria que obtuvieron en la final de la Copa América 2021 frente al Scratch, que jugaba de local, por lo que confían en volver a vencerlos si se llegan a enfrentar en las semifinales.

“No da miedo. Les venimos de ganar una final en su casa, así que estamos tranquilos”, “Que lleguen agrandados. Nosotros tenemos un partido difícil con Holanda y después, si Dios quiere, se va a jugar un partido tremendo”, argumentaron.