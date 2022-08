Hinchas del Lyon le piden a futbolistas no utilizar chimpunes verdes

La pasión por el fútbol hace tomar a los hinchas decisiones poco racionales. En este caso, se ha hecho viral un pedido de parte de los hinchas del Olympique de Lyon.

El peculiar pedido de los hinchas de Lyon

En las últimas horas, se ha hecho una solicitud de los hinchas más radicales de uno de los equipos más tradicionales de Francia.

En un partido de práctica, los aficionados llevaron una peculiar banderola con un pedido expreso. La hinchada le exigía a los jugadores que no usen chimpunes de color verde.

Todo esto por una campaña que realizó adidas para promocionar el lanzamiento de sus nuevos botines inspirados en la serie animada ‘Rick and Morty’. El color del nuevo modelo era verde y varios jugadores del equipo lo vistieron durante los entrenamientos.

¿Por qué los hinchas de Lyon hicieron el pedido?

Esto tiene una explicación sencilla. El Olympique de Lyon mantiene una fuerte rivalidad con el Saint Etienne, a pesar de no estar en la misma división. Cabe recordar que este equipo se fue al descenso el año pasado tras una pésima campaña. Aunque no disputan el mismo campeonato, los hinchas exigieron respetar la tradición de no vestir nada de ese color.

Otro que se sumó al pedido de la hinchada fue un exjugador e histórico del club, Sidney Govou, quien recordó en una entrevista un caso similar que vivió. Años atrás, cuando vestía los colores de dicho equipo, el entrenador de ese entonces le pidió de manera exclusiva que tirara sus chimpunes porque estos eran de color verde. Al jugador no le quedó otra opción que botarlos y cambiar de calzado.

On reprenait le chemin de l'entraînement ce lundi matin, après notre victoire face à Troyes ce weekend, et devant un millier de supporters au GOLTC ! 💪🔴🔵 pic.twitter.com/oDmGGKZV4l — Olympique Lyonnais (@OL) August 22, 2022