Hugo ‘Loco’ Gatti desató polémica en 'El chiringuito': "Mbappé es el mejor del mundo"

En los principales programas deportivos se sigue hablando de la victoria de Argentina sobre Francia en la final del Mundial Qatar 2022. En El chiringuito, por ejemplo, se trató sobre quién es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Para sorpresa de muchos, el Loco Gatti mencionó a Kylian Mbappé. ¿Qué fue lo que dijo del jugador francés?

Hugo ‘Loco’ Gatti, conversó con el programa deportivo español para hablar sobre el partido y el duelo entre Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Precisamente, una de las primeras preguntas que le hicieron fue sobre el desempeño que tuvo Lionel Messi en este Mundial. “Es verdad, Messi estuvo bien, relativamente estuvo bien, pero te dije que para mí Mbappé es el mejor del mundo y el que más futuro tiene ahora. Van a decir El Loco es antiargentino porque digo verdades que yo siento o veo”, indicó en un primer momento.

Esto generó una repregunta en Josep Pedrerol. "¿Lo que hizo Messi supera a Maradona?". Ante ello, el Loco respondió muy eufórico. “Primero, a Pelé no lo supera nadie y acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie. No sé si la verdad, pero es mi verdad. Por cómo vi el fútbol, cómo lo jugué y veo todo ahora. Por ejemplo, Di María fue un fenómeno y nadie dice nada”, indicó el exportero argentino.

'Loco' Gatti aseguró que fue uno de los mejores partidos que ha visto

Con respecto a este partido en especial, Hugo afirmó que fue uno de los mejores que ha visto. “Esta final fue uno de los partidos más emocionantes que he visto en mi vida. Fue muy emocionante, aunque vi horrores y hubo defectos en ambos equipos defensivamente graves, pero fue emocionante y lindo”, aseguró.

Estas declaraciones fueron rebotadas en los demás medios y en redes sociales. La polémica no tardó en llegar y miles de usuarios lo criticaron por creer que Messi no fue el mejor. Por otro lado, hubo gente que sí apoyó lo que dijo Hugo Gatti.

🐢🌟 "𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄́ 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎".



😮 ¿Y Messi? Nuestro #GATTI lo tiene clarísimo en #ChiringuitoMundial. pic.twitter.com/QaPjELObPz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 19, 2022